Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины

Во временно оккупированной Луганской области скоро появятся специалисты для войны против Украины. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По уточненной информации, в «учебном заведении» «ЛНР», который находится в посещении Луганского национального университета имена Владимира Даля, в новом учебном году 2024-2025 будут обучать техников и операторов беспилотных авиационных систем.



«На кафедре создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки», — отметил он.



Кроме того, глава региона добавил, что другие студенты учебного заведения уже изучают дисциплину «Основы применения беспилотных летательных систем», а также посещают факультатив «Беспилотные летательные аппараты».



Ранее мы писали, что оккупанты обустроили военный полигон на временно оккупированной территории Луганской области.