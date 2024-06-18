Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини

У тимчасово окупованій Луганській області невдовзі з'являться фахівці з БПЛА для війни проти України. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За уточненою інформацією, у навчальному закладі «ЛНР», що розташовується у приміщенні Луганського національного університету імена Володимира Даля, у новому навчальному році 2024-2025 готуватимуть техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.



«На кафедрі створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки», — зазначив Лисогор.



Крім того, очільник регіону додав, що інші студенти навчального закладу вже опановують дисципліну «Основи застосування безпілотних літальних систем», а також відвідують факультатив «Безпілотні літальні апарати».



Раніше ми писали, що окупанти облаштували військовий полігон на тимчасово окупованій території Луганської області.