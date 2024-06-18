Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов

Виллу певицы Софии Ротару, которая находится в оккупированном Крыму, за 2 млрд рублей (более 20 млн евро) предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников войны против Украины. Об этом передает Telegram-канал Shot.



С такой просьбой выступила организация «Ветераны России», направив обращения в адрес генерального прокурора Игоря Краснова, чтобы ведомство изъяло виллу у певицы.



Поводом для такого решения стало то, по мнению организации, что Ротару регулярно донатит на ВСУ и ждет возвращения Крыма в состав Украины.





Кроме того, они предложили разместить в этом здании госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения российских оккупантов.



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