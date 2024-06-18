Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів

На віллі співачки Софії Ротару в окупованому Криму вартістю понад 20 млн євро (2 млрд рублів) пропонують облаштувати шпиталь та санаторій для учасників війни проти України. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.



З таким проханням виступила організація «Ветерани Росії», надіславши звернення на адресу генпрокурора РФ Ігоря Краснова, аби відомство вилучило віллу у співачки.



Приводом для такого рішення стало те, на думку організації, що Ротару регулярно донатить на ЗСУ і чекає на повернення Криму до складу України.





Крім того, вони запропонували розмістити в цій будівлі шпиталь та санаторій для реабілітації й лікування російських окупантів.



Раніше ми писали, що окупанти у тимчасово захопленому Сєверодонецьку Луганської області займають порожні квартири.