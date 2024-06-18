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На Донеччині окупанти обезголовили українського військового: наказ віддали російські командири

18 червня 2024, 16:51

На Донеччині окупанти обезголовили українського військового: наказ віддали російські командири

Обезголовлений український військовий на Донеччині. Фото: Офіс Генпрокурора України Обезголовлений український військовий на Донеччині. Фото: Офіс Генпрокурора України

Російські командири наказали не брати в полон українських військовослужбовців, а вбити їх із нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, українського бійця обезголовили на Донеччині.

«Це жахливе варварство, якому не місце у 21 столітті. І це ще один доказ, що воєнні злочини, скоєні агресором, – не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази було віддано на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста», – заявив Костін.

Як повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України, під час аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. На ньому була відрізана голова українського захисника.

Нагадаємо, що на Донеччині український військовий взяв у полон чотирьох російських окупантів.

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