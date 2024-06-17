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На Донетчине украинский военный взял в плен четырех российских оккупантов — Сырский

17 июня 2024, 13:52

На Донетчине украинский военный взял в плен четырех российских оккупантов — Сырский

Военный взял в плен оккупантов. Фото: Александр Сырский Военный взял в плен оккупантов. Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что в Донецкой области одному военнослужащему удалось взять в плен сразу четырех российских солдат.

«На днях, в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов», — написал он.

Генерал отметил, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа. По словам Сырского, украинский военный заслуживает награждения соответствующей наградой.

«Спасибо ему и всем другим защитникам и защитницам Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу», — резюмировал он.

Ранее Сырский рассказал о ситуации на передовой, отметив, что на Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском оперативных направлениях российские войска проводят активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону ВСУ и захватить важные участки местности или населенные пункты, влияющие на устойчивость украинской обороны.

Кроме того, за 16 июня российская армия потеряла 1080 человек личного состава

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