Британская разведка заявила о возможном захвате Новоалександровки и угрозе трассе «Покровск-Константиновка». Что говорят в ВСУ

Российские силы, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от города Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

На протяжении 2024 года в этом районе шли ожесточенные бои, а после захвата Авдеевки в феврале Россия постепенно наступала.

Если РФ взяла под свой контроль Новоалександровку, то оккупанты приближаются к тому, чтобы угрожать трассе Т0504 «Покровск-Константиновка» – одному из основных маршрутов снабжения украинских сил на востоке. Вполне вероятно, что следующей целью России станет село Воздвиженка, поскольку она стремится перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.

Как сообщил «Новостям Донбасса» спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин, риски на этом направлении, конечно, есть.

«Эта трасса как раз на Константиновку. Она была в приоритете у врага – я думаю, это не секрет. Они сами об этом говорили, что им для определенной уверенности на том направлении нужна трасса, чтобы выйти на Краматорскую агломерацию и далее. И для того, чтобы этого достичь, они ведут там активные боевые действия – рвутся после Очеретиного к магистрали «Покровск-Константиновка». Ну и само Покровское направление очень активно. В нашем районе ответственности «Хортица» на утро было 129 боевых столкновений. Это одна из наибольших цифр с начала активного периода», – рассказал он.

Напомним, что войска РФ усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины.