Британська розвідка заявила про можливе захоплення Новоолександрівки та загрозу трасі «Покровськ-Костянтинівка». Що кажуть у ЗСУ

Російські сили, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від міста Авдіївка Донецької області. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Протягом 2024 року в цьому районі точилися запеклі бої, а після захоплення Авдіївки у лютому Росія поступово наступала.

Якщо РФ взяла під свій контроль Новоолександрівку, то окупанти наближаються до того, щоб загрожувати трасі Т0504 «Покровськ-Костянтинівка» – одному з основних маршрутів постачання українських сил на сході. Цілком імовірно, що наступною метою Росії стане село Воздвиженка, оскільки вона прагне перерізати дорогу та порушити українську логістику.

Як повідомив «Новинам Донбасу» спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, ризики на цьому напрямку, звісно, є.

«Ця траса якраз на Костянтинівку. Вона була у пріоритеті у ворога – я думаю, це не секрет. Вони самі про це говорили, що їм для певної впевненості на тому напрямку потрібна траса, щоб вийти на Краматорську агломерацію і далі. І для того, щоб цього досягти, вони ведуть там активні бойові дії – рвуться після Очеретиного до магістралі «Покровськ-Костянтинівка». Та й сам Покровський напрямок дуже активний. У нашому районі відповідальності «Хортиця» на ранок було 129 бойових зіткнень. Це одна з найбільших цифр із початку активного періоду», – розповів він.

Нагадаємо, що війська РФ посилюють атаки, щоби вийти на кордони Луганщини.