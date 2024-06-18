Войска РФ усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. Где наступают россияне

Полоса фронта на границе Луганской и Харьковской области – сегодня один из самых интенсивных участков наступления армии РФ. Об этом сообщили в третьей штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Ближайшая задача оккупантов – выйти к селам Чернещина и Першотравненвое с последующим захватом поселка Боровая на Харьковщине.

Против подразделений украинской бригады - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Захватчики применяют FPV, КАБ и химическое оружие.

С мая бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 – получили ранения.

На штурмы украинских позиций Москва бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию еженедельно компенсируют пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат из России.

Несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, третья штурмовая бригада продолжает уже больше месяца удерживать рубежи.

Напомним, что войска РФ продвинулись вблизи трех сел в Донецкой области.