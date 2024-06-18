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Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»

18 июня 2024, 23:35

Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»

«Министр финансов ЛНР» Евгений Мануйлов. Фото: СБУ «Министр финансов ЛНР» Евгений Мануйлов. Фото: СБУ

Следователи СБУ собрали доказательную базу по коллаборанту, который с 2014 года сотрудничает с РФ и играет одну из ключевых ролей в финансировании созданных оккупантами «властных структур» в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Фигурантом является Евгений Мануйлов, бывший чиновник Государственной казначейской службы, который после захвата отдельных районов Луганской области перешел на сторону РФ и занял кресло «министра финансов» группировки «ЛНР». После широкомасштабного вторжения в контексте «интеграции» временно оккупированной территории в РФ Мануйлова переназначили на эту «должность».

Коллаборант поддерживает постоянные контакты с кураторами в правительственных структурах России. При его непосредственном участии в захваченных районах Луганщины внедрили «рублевую зону» и организовали механизмы устойчивого финансирования страной-агрессором оккупационных структур так называемой «ЛНР». Сейчас он продолжает выполнять руководящие функции на «должности министра».

СБУ сообщила Мануйлову о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ранее он стал фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) УК Украины.

Предатель находится в розыске. Принимаются меры по его привлечению к уголовной ответственности.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «заместителю начальника» так называемого «Главного управления МЧС России по ЛНР» Роману Кочетову.

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