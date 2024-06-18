Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»

«Міністр фінансів ЛНР» Євген Мануйлов. Фото: СБУ

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо колаборанта, який з 2014 року співпрацює з РФ та грає одну з ключових ролей у фінансуванні створених окупантами «владних структур» у Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Фігурантом є Євген Мануйлов, колишній чиновник Державної казначейської служби, який після захоплення окремих районів Луганської області перейшов на бік РФ і зайняв крісло «міністра фінансів» угруповання «ЛНР». Після широкомасштабного вторгнення в контексті «інтеграції» тимчасово окупованої території у РФ Мануйлова перепризначили на цю «посаду».

Колаборант підтримує постійні контакти з кураторами в урядових структурах Росії. За його безпосередньою участю у захоплених районах Луганщини впровадили «рубльову зону» та організували механізми сталого фінансування країною-агресором окупаційних структур так званої «ЛНР». Наразі він продовжує виконувати керівні функції на «посаді міністра».

СБУ повідомила Мануйлову про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Раніше він став фігурантом кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) КК України.

Зрадник перебуває у розшуку. Вживаються заходи щодо його притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «заступнику начальника» так званого «Головного управління МНС Росії з ЛНР» Роману Кочетову.