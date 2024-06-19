В Ростовской области России после атаки беспилотников вторые сутки пылает нефтебаза

Вторые сутки после атаки беспилотников горит нефтебаза в Азове Ростовской области России. Скриншот видео

На нефтебазе в Азове Ростовской области РФ уже вторые сутки продолжается пожар после атаки беспилотников минувшей ночью. Соответствующее видео публикуют местные паблики.

Также, проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки последствий удара. Они были сделаны днем и на них видно, что, по крайней мере, четыре из шести резервуаров еще не охвачены огнем.

Напомним, в ночь на вторник в России под удар БПЛА попали нефтеналивные терминалы в городе Азов Ростовской области и нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате взрывов на объектах возникли сильные пожары.