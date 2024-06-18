Ракеты ударили по нефтебазе в Краснодарском крае России

Нефтебаза в Краснодарском крае России подверглась ракетной атаке. Фото: ASTRA

В России в ночь на 18 июня помимо нефтебаз в Азове Ростовской области была атакована нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что атака произошла около полуночи 18 июня. Жители Темрюкского района сообщали в местных чатах о взрывах. Официальной информации от властей или Минобороны РФ пока не было.

Атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО «Югнефтьхимтранзит» в поселке Чушка.

В результате атаки на месте возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения.

Пострадавших в результате атаки нет. Предварительно атака была осуществлена с помощью украинских ракет «Нептун».

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня беспилотники попали по нефтеналивным терминалам ЗАО «Азовпродукт» и ООО «ДонТерминал» в Ростовской области России.