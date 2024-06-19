У Ростовській області Росії після атаки безпілотників другу добу палає нафтобаза

Другу добу після атаки безпілотників горить нафтобаза в Азові Ростовської області. Скріншот відео

На нафтобазі в порту Азову Ростовської області РФ вже другу добу триває пожежа після атаки безпілотників у ніч проти 18 червня.і. Відповідне відео оприлюднюють місцеві паблики.

Пожежу на нафтобазі в Азові видно і на інтерактивній карті пожеж проєкту NASA FIRMS, звернули увагу «Новини Донбасу».

Також проект «Схеми» опублікував супутникові знімки наслідків удару. Вони були зроблені вдень і на них видно, що принаймні чотири з шести резервуарів ще не охоплені вогнем.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка у Росії під удар БПЛА потрапили нафтоналивні термінали у місті Азов Ростовській області та нафтобаза у Темрюкському районі Краснодарського краю. Внаслідок вибухів на об'єктах виникли сильні пожежі.