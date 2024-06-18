Из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области

В Ростовской области России пылает резервуар с нефтепродуктами. Фото: Baza

В Ростовской области России в ночь на 18 июня произошла атака с применением дронов, в результате чего вспыхнул нефтеобъект. Об этом сообщил губернатора Ростовской области Василий Голубев.

Голубев отметил, что этот инцидент произошел в Азове, где «в результате атаки БПЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами».

Также ростовский губернатор заявил, что предварительно жертв в результате происшествия нет, пожарные пытаются потушить открытое пламя.

«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — говорится в его сообщении.

Между тем, в сети уже появилось видео и фото мощного пожара в городе Азов после атаки беспилотников. По данным росСМИ и Telegram-каналов, перед возгоранием резервуара с нефтепродуктами местные жители слышали пять взрывов.

По информации российского Тelegram-канала ASTRA, сразу две нефтебазы атаковали сегодня ночью БПЛА в Азове Ростовской области.

Издание выяснило, что в порту Азова в ночь на 18 июня беспилотники ударили по нефтеналивным терминалам ЗАО «Азовпродукт» и ООО «ДонТерминал». В первом дрон попал в резервуар с нефтепродуктами, произошла утечка и пожар. Во втором дрон попал в пустой резервуар. Он частично разрушен. Пострадавших нет.

Напомним, 17 июня в российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание зафиксировали на местном складе. Украинские мониторинговые каналы допускают удар дрона по складу БК.