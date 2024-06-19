Російські війська атакували енергооб'єкт у центральній частині України — Міненерго

У ніч проти 19 червня армія РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в Україні. Він розташований в одній із центральних областей. Про це повідомляє Міненерго.

«Вночі агресор атакував енергетичний об'єкт у центральному регіоні. Маємо пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Львівській області внаслідок нічного удару росіян пошкоджено повітряні лінії електропередач та електричне обладнання.

«Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи», — додали у Міненерго.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, з 00:00 до 24:00 усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів.