В Покровске сформирована и работает добровольная пожарно-спасательная команда

Добровольцы пожарно-спасательной службы в Покровске помогают сотрудникам ГСЧС в ликвидации пожаров. Фото: Покровская ГВА

Добровольная пожарно-спасательная команда сформирована и работает в Покровске Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация.

«В Покровске продолжает функционировать добровольная пожарно-спасательная команда, созданная на базе КП "Муниципальная служба правопорядка", которая помогает подразделениям ГСЧС в ликвидации чрезвычайных происшествий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера, 18 июня, добровольцы гасили пламя в одном из нежилых домов города по улице Прокофьева. Сигнал о пожаре они получили около 11:56 и уже через 10 минут были на месте событий.

«Благодаря слаженным действиям совместно с ГСЧС за считанные минуты пожар был ликвидирован», — сообщили в ГВА.

Напомним, 16 июня сообщалось, что российские войска продвинулись возле Сокола и в Новоалександровке на Покровском направлении.