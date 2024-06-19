У Покровську сформована та працює добровільна пожежно-рятувальна команда

Добровольці пожежно-рятувальної служби у Покровську допомагають співробітникам ДСНС у ліквідації пожежі. Фото: Покровська МВА

Добровільна пожежно-рятувальна команда сформована та працює у Покровську Донецької області. Про це повідомила міська військова адміністрація.

«У Покровську продовжує функціонувати добровільна пожежно-рятувальна команда, створена на базі КП "Муніципальна служба правопорядку", яка допомагає підрозділам ДСНС у ліквідації надзвичайних подій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 18 червня, добровольці гасили полум'я в одному з нежитлових будинків міста на вулиці Прокоф'єва. Сигнал про пожежу вони отримали близько 11:56 і вже за 10 хвилин були на місці події.

«Завдяки злагодженим діям спільно з ДСНС за лічені хвилини пожежу було ліквідовано», — повідомили у МВА.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що російські війська просунулися біля Сокола та в Новоолександрівці на Покровському напрямку.