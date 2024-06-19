Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Покровську сформована та працює добровільна пожежно-рятувальна команда

19 червня 2024, 11:55

У Покровську сформована та працює добровільна пожежно-рятувальна команда

Добровольці пожежно-рятувальної служби у Покровську допомагають співробітникам ДСНС у ліквідації пожежі. Фото: Покровська МВА Добровольці пожежно-рятувальної служби у Покровську допомагають співробітникам ДСНС у ліквідації пожежі. Фото: Покровська МВА

Добровільна пожежно-рятувальна команда сформована та працює у Покровську Донецької області. Про це повідомила міська військова адміністрація.

«У Покровську продовжує функціонувати добровільна пожежно-рятувальна команда, створена на базі КП "Муніципальна служба правопорядку", яка допомагає підрозділам ДСНС у ліквідації надзвичайних подій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 18 червня, добровольці гасили полум'я в одному з нежитлових будинків міста на вулиці Прокоф'єва. Сигнал про пожежу вони отримали близько 11:56 і вже за 10 хвилин були на місці події.

«Завдяки злагодженим діям спільно з ДСНС за лічені хвилини пожежу було ліквідовано», — повідомили у МВА.

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що російські війська просунулися біля Сокола та в Новоолександрівці на Покровському напрямку.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Покровськ Пожежі Доброволець рятувальники

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
13:50
Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик
12:58
В окупованому Сєверодонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії
11:55
Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії
11:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:41
Внаслідок обстрілу Донецька постраждала місцева жителька
усі новини
11:59
Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні
11:55
У Покровську сформована та працює добровільна пожежно-рятувальна команда
11:15
Російські війська атакували енергооб'єкт у центральній частині України — Міненерго
10:46
Війська РФ наближаються до Торецька — DeepState
10:40
Російські військові 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
09:59
На Донеччині за добу від російських обстрілів загинула одна людина, троє — отримали поранення
09:41
Сили ППО вночі над Україною збили 19 дронів-камікадзе — Олещук
08:52
У Ростовській області Росії після атаки безпілотників другу добу палає нафтобаза
08:16
Російські дрони атакували Львівську громаду, є постраждалий. В ОВА заявили про знищення всіх БПЛА
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
22:30
В «Укренерго» назвали час, коли 19 червня відключатимуть світло в Україні
22:10
Російська армія обстріляла Часів Яр, Курахівку та Зарічне: є загиблий та поранені
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
19:08
Британська розвідка заявила про можливе захоплення Новоолександрівки та загрозу трасі Покровськ-Костянтинівка. Що кажуть у ЗСУ
17:42
У Костянтинівці піротехніки знешкодили російську нерозірвану авіабомбу
17:40
Війська РФ посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини. Де наступають росіяни
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
16:51
На Донеччині окупанти обезголовили українського військового: наказ віддали російські командири
усі новини
ВІДЕО
Підготовка окупантами маріупольських школярів до служби в армії РФ. Фото: кадр із відео У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
18 червня, 23:04
З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину
18 червня, 16:34
У «Резерв+» додали електронний військовий квиток. Фото: кадр із відео У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ
18 червня, 08:44
У Ростовській області Росії палає резервуар із нафтопродуктами. Фото: Baza Через атаку безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області
18 червня, 07:32
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків. Фото: скрін з відео У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17 червня, 17:11
ЗСУ захопили «танк-черепаху» росіян. Фото: «Хортиця» Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
17 червня, 15:51

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір