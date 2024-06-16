Армия РФ продвинулась на Покровском направлении — DeepState

Враг продвинулся возле Сокола и в Новоалександровке. Фото: DeepState

Российские войска продвинулись возле Сокола и в Новоалександровке. Это Покровское направление. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Враг продвинулся возле Сокола и в Новоалександровке», — говорится в сообщении.



Отметим, что 12-я бригада специального признания «Азов» совместно с 1-ой бригадой оперативного признания «Беревой» Национальной гвардии Украины 21 квартал провела наступательные дни в Серебрянском лесничестве.