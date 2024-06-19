В Херсоне под российский обстрел попали жилые дома и больница

Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСЧС Херсонской области

В ночь на 19 июня в Херсоне раздавались взрывы, российские войска наносили удары по жилым кварталам. В частности, атакована больница, есть раненая. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Всю ночь российские оккупационные войска накрывали огнем жилые кварталы Херсона. Били по домам людей. Кое-где на местах ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, был нанесен удар по одной из больниц, в результате чего повреждены гараж, два автомобиля «скорой» и окна в одном из медицинских корпусов.

По данным главы ОВА, в собственном доме пострадала 44-летняя жительница Херсона.

«С легкими травмами ее доставили в больницу, где у пострадавшей диагностировали осколочное ранение живота», — сообщил Прокудин.

Напомним, утром 17 июня российские военные атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Осокоровке Херсонской области. В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения.