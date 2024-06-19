У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню

У ніч проти 19 червня у Херсоні лунали вибухи, російські війська завдавали ударів по житлових кварталах. Зокрема, атакували лікарню, є поранена. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Всю ніч російські окупаційні війська накривали вогнем житлові квартали Херсона. Били по будинках людей. Де-не-де на місцях ударів виникли пожежі, їх оперативно ліквідували пожежники», — написав він у своєму телеграм-каналі.
Крім того, під удар потрапила одна з лікарень – пошкоджено гараж, два автомобілі «швидкої» та вікна в одному з медичних корпусів.
За повідомленням глави ОВА, у власному будинку постраждала 44-річна жителька Херсона.
«З легкими травмами її доправили до лікарні, де у потерпілої діагностували осколкове поранення живота», — повідомив Прокудін.
Нагадаємо, вранці 17 червня російські військові атакували дроном-камікадзе автомобіль в Осокорівці Херсонської області. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження.
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