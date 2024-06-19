Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню

19 червня 2024, 13:58

У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню

Наслідки обстрілу Херсона Фото: ДСНС Херсонської області Наслідки обстрілу Херсона Фото: ДСНС Херсонської області

У ніч проти 19 червня у Херсоні лунали вибухи, російські війська завдавали ударів по житлових кварталах. Зокрема, атакували лікарню, є поранена. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Всю ніч російські окупаційні війська накривали вогнем житлові квартали Херсона. Били по будинках людей. Де-не-де на місцях ударів виникли пожежі, їх оперативно ліквідували пожежники», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, під удар потрапила одна з лікарень – пошкоджено гараж, два автомобілі «швидкої» та вікна в одному з медичних корпусів.

За повідомленням глави ОВА, у власному будинку постраждала 44-річна жителька Херсона.

«З легкими травмами її доправили до лікарні, де у потерпілої діагностували осколкове поранення живота», — повідомив Прокудін.

Нагадаємо, вранці 17 червня російські військові атакували дроном-камікадзе автомобіль в Осокорівці Херсонської області. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Херсон Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
13:50
Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик
12:58
В окупованому Сєверодонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії
11:55
Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії
усі новини
16:20
До Дружківки відправили черговий комплект медичного обладнання від міста-побратима зі США
16:09
БПЛА атакували окупований Первомайськ на Луганщині: під удар могла потрапити база армії РФ
15:42
До липня в Україні оновлять список об'єктів, де не вимикатимуть світла
14:50
Війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї — BILD
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:58
У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:28
Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
12:27
Встановлено особу українського військового, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині
11:59
Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні
11:55
У Покровську сформована та працює добровільна пожежно-рятувальна команда
11:15
Російські війська атакували енергооб'єкт у центральній частині України — Міненерго
10:46
Війська РФ наближаються до Торецька — DeepState
10:40
Російські військові 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
09:59
На Донеччині за добу від російських обстрілів загинула одна людина, троє поранені
09:41
Сили ППО вночі над Україною збили 19 дронів-камікадзе — Олещук
08:52
У Ростовській області Росії після атаки безпілотників другу добу палає нафтобаза
08:16
Російські дрони атакували Львівську громаду, є постраждалий. В ОВА заявили про знищення всіх БПЛА
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Херсона Фото: ДСНС Херсонської області У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
19 червня, 13:58
Зруйнований росіянами Часів Яр. Фото: скріншот з відео Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
19 червня, 13:28
Підготовка окупантами маріупольських школярів до служби в армії РФ. Фото: кадр із відео У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
18 червня, 23:04
З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину
18 червня, 16:34
У «Резерв+» додали електронний військовий квиток. Фото: кадр із відео У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ
18 червня, 08:44
У Ростовській області Росії палає резервуар із нафтопродуктами. Фото: Baza Через атаку безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області
18 червня, 07:32
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір