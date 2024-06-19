Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка

Как стало известно, Петровский район временно захваченного Россией Донецка оказался под обстрелом. В результате чего трое людей пострадали, среди них – подросток. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его данным, утром получила ранения девушка 2007 года рождения.



Кроме того, чуть позже добавил, что пострадали еще две женщины — 1981 и 1955 годов рождения. У них диагностировали осколочные ранения различной степени тяжести, женщин доставили в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что 18 июня во временно оккупированном Донецке пострадал один человек во время обстрела.