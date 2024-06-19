Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька

Петрівський район тимчасово захопленого Росією Донецька опинився під обстрілом. Внаслідок атаки троє людей постраждали, серед них підліток. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За словами Кулемзіна, вранці дістала поранення дівчина 2007 року народження.



Трохи згодом він додав, що постраждали ще дві жінки — 1981 та 1955 років народження. Обом діагностували осколкові поранення різного ступеня тяжкості, жінок доставили до медичного закладу.



Раніше ми писали, що 18 червня у тимчасово окупованому Донецьку постраждала одна людина під час обстрілу.