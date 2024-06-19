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Война в Украине привела к революции на мировом рынке оружия — BILD

19 июня 2024, 14:50

Война в Украине привела к революции на мировом рынке оружия — BILD

Война в Украине приводит к революционным изменениям на мировом рынке оружия. Фото: BILD Война в Украине приводит к революционным изменениям на мировом рынке оружия. Фото: BILD

Война в Украине революционным образом изменила мировой оружейный рынок. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Отмечается, что эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отправился в Париж, где посетил крупнейшую в Европе выставку вооружений Eurosatory. 

«Оружейники из 62 стран привезли более 2000 образцов оружия. Около 250 делегаций от 96 государств приехали туда как покупатели. Ни одна из компаний на выставке не поставляет оружие России», — пишет издание.

Осмотрев экспонаты, аналитик BILD пришёл к выводу, что война в Украине революционным образом изменила оружейный рынок по трем направлениям:

Война дронов усилила потребность в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО. Происходит возрождение тяжёлых ракетных комплексов. Одновременно вновь нужны тяжёлые танки и бронетехника, защищённые от дронов.

Гражданские компании переходят на производство оружия. Например, судостроители стали делать морские беспилотники, логистические фирмы — развивать цепочки доставки боеприпасов, а IT-разработчики — внедрять ИИ в дроны.

На рынок вышли компании из стран третьего мира, которые поставляют дешёвое оружие по низкой цене. В такой войне, как украинская, важнее количество, чем качество. На Eurosatory представили турецкий беспилотный танк Otokar, албанскую БМП, образцы из ОАЭ и Индонезии.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине новый танк ПВО «Франкенштейн», предназначенный для уничтожения российских беспилотников и ракет.

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