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Війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї — BILD

19 червня 2024, 14:50

Війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї — BILD

Війна в Україні призводить до революційних змін на світовому ринку зброї. Фото: BILD Війна в Україні призводить до революційних змін на світовому ринку зброї. Фото: BILD

Війна в Україні революційним чином змінила світовий ринок зброї. Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вирушив до Парижа, де відвідав найбільшу в Європі виставку озброєнь Eurosatory.

«Зброярі з 62 країн привезли понад 2000 зразків зброї. Близько 250 делегацій від 96 держав приїхали як покупці. Жодна з компаній на виставці не постачає зброї Росії», — пише видання.

Оглянувши експонати, аналітик BILD дійшов висновку, що війна в Україні революційним чином змінила ринок зброї за трьома напрямками:

1. Війна дронів посилила потребу у високотехнологічних та швидкострільних системах ППО. Відбувається відродження важких ракетних комплексів. Одночасно знову потрібні важкі танки та бронетехніка, захищені від дронів.

2. Цивільні компанії переходять на виробництво зброї. Наприклад, суднобудівники почали виробляти морські безпілотники, логістичні фірми — розвивати ланцюжки доставки боєприпасів, а IT-розробники — впроваджувати штучний інтелект в дрони.

3. На ринок вийшли компанії із країн третього світу, які постачають дешеву зброю за низькою ціною. У такій війні, як українська, важливіша кількість, ніж якість. На Eurosatory представили турецький безпілотний танк Otokar, албанську БМП, зразки з ОАЕ та Індонезії.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні новий танк-ППО «Франкенштейн», призначений для знищення російських безпілотників та ракет.

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