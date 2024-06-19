Будут ли пересчитывать субсидии из-за подорожания электроэнергии: ответ ПФУ

Начальница Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад во время брифинга рассказала, что Пенсионный фонд (ПФУ) после роста тарифа на электроэнергию автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.



«Если человек является получателем субсидии, то ему не нужно обращаться, этот перерасчет будет сделан автоматически», — отметила она.





Ранее мы писали, что с 1 июня, в Украине действует новый тариф на электроэнергию для населения. Кабинет министров Украины установил его в размере 4,32 грн/кВт-ч (с НДС), что на 64% больше предыдущего тарифа 2,64 грн/кВт-ч (с НДС).