Чи перераховуватимуть субсидії через подорожчання електроенергії: відповідь ПФУ

Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу розповіла, що Пенсійний фонд (ПФУ) після зростання тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.



«В даному випадку правило таке: якщо людина є одержувачем субсидії, то їй не потрібно звертатися, цей перерахунок буде зроблено автоматично», — зазначила вона.





Раніше ми писали, що з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Кабінет Міністрів України встановив його у розмірі 4,32 грн/кВт-год (з ПДВ), що на 64% більше за попередній тариф 2,64 грн/кВт-год (з ПДВ).