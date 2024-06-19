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Чи перераховуватимуть субсидії через подорожчання електроенергії: відповідь ПФУ

19 червня 2024, 16:54

Чи перераховуватимуть субсидії через подорожчання електроенергії: відповідь ПФУ

Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу розповіла, що Пенсійний фонд (ПФУ) після зростання тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. 

«В даному випадку правило таке: якщо людина є одержувачем субсидії, то їй не потрібно звертатися, цей перерахунок буде зроблено автоматично», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення. Кабінет Міністрів України встановив його у розмірі 4,32 грн/кВт-год (з ПДВ), що на 64% більше за попередній тариф 2,64 грн/кВт-год (з ПДВ).

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