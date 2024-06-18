Российская армия обстреляла Часов Яр, Кураховку и Заречное: есть погибший и раненые

Утром 18 июня российские военные из артиллерии обстреляли поселок Кураховка. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате атаки погиб 70-летний мужчина, еще один местный житель пострадал. Также повреждены частные дома.

«Под прицел оккупантов попал и поселок Заречное Лиманской территориальной громады. От попадания средства поражения ранен находившийся в доме мужчина 58 лет. Кроме того, ВС РФ нанесли очередной удар по городу Часов Яр, во время которого получил осколочное ранение горожанин 69 лет», — рассказала Медведева.

Напомним, что 17 июня российские оккупанты обстреляли село Звановка Донецкой области, в результате чего погиб местный житель.