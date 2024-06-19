Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному: одна людина загинула, двоє поранені

19 червня о 08:00 російські війська з артилерії обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок влучання снаряда у територію приватного домоволодіння поранені 76-річні жінкі, яка перебувала в будинку.

«Її госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням та переломом. Крім того, російська армія завдала ударів по селищу Розкішне. Попередньо, окупанти обстріляли селище керованим реактивним снарядом з осколково-фугасною бойовою частиною РСЗВ «Торнадо-С». На подвір'ї будинку загинув 63-річний чоловік. О 17:00 під приціл військ Росії потрапило місто Залізне. На нього ворог скинув авіабомбу. Попередньо, проти мирного населення застосував КАБ-250. У зоні ураження опинилася 38-річна місцева жителька, яка зазнала осколкових поранень», – розповіла речниця облпрокуратури.

Мєдвєдєва зазначила, що у цих населених пунктах пошкоджені приватні будинки, автомобіль та лінії електромережі.

Нагадаємо, що 18 червня російська армія обстріляла місто Часів Яр, селища Курахівка та Зарічне на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє поранені.