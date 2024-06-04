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В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»

04 июня 2024, 16:35

В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»

Так называемый следователь «Следственного отдела по городу Мариуполь СУ СК России по «ДНР» возбудил «уголовное дело» в отношении мужчины. Об этом сообщили в фейковом «Следственном комитете ДНР».

Оккупанты подозревают его в «вандализме». Так, 31 мая мужчина якобы находился в общественном месте у мемориала «Победы в Великой Отечественной войне – Солдатам и командирам штрафных подразделений, погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от благодарных потомков», после чего забрался на монумент, присел на корточки и позировал на камеру.

В результате оккупанты его задержали. В ближайшее время мужчине планируют «предъявить подозрение и избрать меру пресечения». 

Напомним, что жителям оккупированного Мариуполя этим летом запретили купаться в водоемах и Азовском море.

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