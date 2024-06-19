У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»

Місце, де окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Цей пам'ятник відкрили у червні 2015 року. Меморіальну плиту із чорного граніту встановили біля храму – неподалік будівель, що опинилися під вогнем російських «Градів».

«Окупанти продовжують знищувати пам'ять про власні злочини та обстріл міста ще у 2015 році. Спочатку вони зруйнували мурал «Мілана», де зображено дівчинку, яка постраждала під час обстрілів на Східному. Тепер демонтували пам'ятник жертвам цього терористичного акту», – зазначили у мерії Маріуполя.

24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли житлові квартали мікрорайону Східний. Внаслідок обстрілу загинула 31 людина, понад 100 - дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі чоловікові загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і сів навпочіпки».