Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»

19 червня 2024, 23:50

У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»

Місце, де окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада Місце, де окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Цей пам'ятник відкрили у червні 2015 року. Меморіальну плиту із чорного граніту встановили біля храму – неподалік будівель, що опинилися під вогнем російських «Градів».

«Окупанти продовжують знищувати пам'ять про власні злочини та обстріл міста ще у 2015 році. Спочатку вони зруйнували мурал «Мілана», де зображено дівчинку, яка постраждала під час обстрілів на Східному. Тепер демонтували пам'ятник жертвам цього терористичного акту», – зазначили у мерії Маріуполя.

24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли житлові квартали мікрорайону Східний. Внаслідок обстрілу загинула 31 людина, понад 100 - дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі чоловікові загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і сів навпочіпки».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Східний
Інше
Жертви окупація Обстріл демонтаж Пам'ятник

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецьку. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
20:52
В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання
17:19
В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
усі новини
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецьку. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
23:26
Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків»
22:54
Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному: одна людина загинула, двоє поранені
22:24
У РФ суд оголосив «вироки» обвинуваченим у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка: головний фігурант заявив про тортури
20:52
В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання
19:31
Відключення світла в Україні: коли діятимуть графіки 20 червня
18:38
Захоплення першого російського «танка-сараю» разом із екіпажем: бійці ЗСУ розповіли подробиці
17:19
В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл
16:54
Чи перераховуватимуть субсидії через подорожчання електроенергії: відповідь ПФУ
16:20
До Дружківки відправили черговий комплект медичного обладнання від міста-побратима зі США
16:09
В окупованому Первомайську на Луганщині пролунали вибухи: під удар могла потрапити база армії РФ
15:42
До липня в Україні оновлять список об'єктів, де не вимикатимуть світла
14:50
Війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї — BILD
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:58
У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:28
Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
12:27
Встановлено особу українського військового, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині
11:59
Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні
усі новини
ВІДЕО
Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків» Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків»
19 червня, 23:26
Бійці ЗСУ на тлі першого трофейного «танка-сараю» РФ. Фото: ОСУВ «Хортиця» Захоплення першого російського «танка-сараю» разом із екіпажем: бійці ЗСУ розповіли подробиці
19 червня, 18:38
Наслідки обстрілу Херсона Фото: ДСНС Херсонської області У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
19 червня, 13:58
Зруйнований росіянами Часів Яр. Фото: скріншот з відео Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
19 червня, 13:28
Підготовка окупантами маріупольських школярів до служби в армії РФ. Фото: кадр із відео У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
18 червня, 23:04
З села Прогрес вивезли останню дитину. Фото: скрін з відео З прифронтового села на Донеччині евакуювали останню дитину
18 червня, 16:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір