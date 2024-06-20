В результате российских обстрелов Донетчины погибли люди в Торецке и Роскошном

Обстрел Торецка и Роскошного в Донецкой области. Фото: Нацполиция

За 19 июня в результате обстрелов со стороны российских войск погибли двое жителей Донецкой области: в Торецке и Роскошном. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Еще четыре человека в области получили ранения: в Часов Яре, Зализному, Пивничному и Нью-Йорке.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2003 человека убитыми и 5047 — ранеными.







Напомним, 19 июня в 08:00, российские войска из артиллерии обстреляли город Торецк Донецкой области.