Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули люди у Торецьку та Розкішному

Обстріл Торецька та Розкішного в Донецькій області. Фото: Нацполіція

За 19 червня внаслідок обстрілів з боку російських військ загинули двоє мешканців Донеччини: у Торецьку та Розкішному. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще чотири людини в області дістали поранення: у Часовому Яру, Залізному, Північному і Нью-Йорку.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2003 особи вбитими та 5047 – пораненими.







Нагадаємо, 19 червня о 08:00, російські війська з артилерії обстріляли місто Торецьк Донецької області.