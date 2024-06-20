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Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули люди у Торецьку та Розкішному

20 червня 2024, 09:25

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули люди у Торецьку та Розкішному

Обстріл Торецька та Розкішного в Донецькій області. Фото: Нацполіція Обстріл Торецька та Розкішного в Донецькій області. Фото: Нацполіція

За 19 червня внаслідок обстрілів з боку російських військ загинули двоє мешканців Донеччини: у Торецьку та Розкішному. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще чотири людини в області дістали поранення: у Часовому Яру, Залізному, Північному і Нью-Йорку.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2003 особи вбитими та 5047 – пораненими.



Нагадаємо, 19 червня о 08:00, російські війська з артилерії обстріляли місто Торецьк Донецької області.

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атака зі сторони РФ обстріли на Донеччині

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