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В результате атаки РФ на энергетику объемы отключений света увеличат с 11:00

20 июня 2024, 10:59

В результате атаки РФ на энергетику объемы отключений света увеличат с 11:00

В Украине в связи с ночной атакой РФ на объекты энергетики будут увеличены ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Кроме того, информацию о том, как именно это отразится на графиках почасовых отключений, можно будет узнать на официальных сайтах облэнерго.

Ранее мы писали, что ночью 20 июня российские БПЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

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