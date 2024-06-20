Внаслідок атаки РФ на енергетику обсяги відключень світла збільшать з 11:00

В Україні у зв'язку з нічною атакою РФ на об'єкти енергетики буде збільшено обмеження на споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.



Крім того, інформацію про те, як саме це позначиться на графіках погодинних відключень, можна буде дізнатися на офіційних сайтах обленерго.



Раніше ми писали, що вночі 20 червня російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України.