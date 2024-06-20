РФ ночью ракетами и «шахедами» массировано атаковала энергосистему Украины: есть повреждения на Донетчине

Ночью 20 июня российские БПЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.
В пресс-службе «ДТЭК» сообщили, что россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию компании.
Серьезно повреждено оборудование станции. В результате атаки три энергетика получили ранения.
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также БПЛА «Шахед-136/131».
Всего Россия применила девять ракет разных типов и 27 дронов-камикадзе:
Захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – восток Украины, в частности Днепропетровщина.
Силы ПВО сбили 32 воздушные цели: четыре ракеты Х-101/Х-555, ракету Х-59 и 27 «шахедов».
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.
Напомним, что 19 июня войска России ударили по Торецку, Зализному и Роскошному в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще двое – ранены.
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