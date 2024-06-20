РФ ночью ракетами и «шахедами» массировано атаковала энергосистему Украины: есть повреждения на Донетчине

Ночью 20 июня российские БПЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.



В пресс-службе «ДТЭК» сообщили, что россияне ночью атаковали теплоэлектростанцию компании.

Серьезно повреждено оборудование станции. В результате атаки три энергетика получили ранения.



Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также БПЛА «Шахед-136/131».



Всего Россия применила девять ракет разных типов и 27 дронов-камикадзе:

четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря;

три баллистические ракеты «Искандер-М» из района Воронежской области РФ;

две управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря;

27 беспилотников «Шахед-136/131» из района города Приморско-Ахтарск РФ.

Захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – восток Украины, в частности Днепропетровщина.



Силы ПВО сбили 32 воздушные цели: четыре ракеты Х-101/Х-555, ракету Х-59 и 27 «шахедов».



Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Напомним, что 19 июня войска России ударили по Торецку, Зализному и Роскошному в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще двое – ранены.