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В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые

20 июня 2024, 12:49

В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые

Дым после взрывов на мысе Чауда в оккупированному Крыму. Фото: «Крымский ветер» Дым после взрывов на мысе Чауда в оккупированному Крыму. Фото: «Крымский ветер»

20 июня прогремели взрывы на мысе Чауда в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей.

Позже там отметили, что дым после взрывов усилился, а в сторону места происшествия поехали машины скорой помощи.

«Судя по машинам скорой помощи, там точно есть пострадавшие. По данным нашего источника, взорвался боекомплект», – рассказали в «Крымском ветре».

Мыс Чауда является одной из стартовых площадок для запуска дронов-камикадзе «Шахед», которыми россияне атакуют Украину.

Напомним, что ночью и утром 20 июня беспилотники атаковали нефтебазы в России. Там произошли масштабные пожары.

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