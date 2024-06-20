У Криму на мисі Чауда пролунали вибухи – у росіян здетонував боєкомплект: можливо, є поранені

Дим після вибухів на мисі Чауда в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

20 червня пролунали вибухи на мисі Чауда в окупованому Криму. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

Пізніше там наголосили, що дим після вибухів посилився, а у бік місця події поїхали машини швидкої допомоги.

«Судячи з машин швидкої допомоги, там точно є постраждалі. За інформацією нашого джерела, вибухнув боєкомплект», – розповіли у «Кримському вітрі».

Мис Чауда є одним зі стартових майданчиків для запуску дронів-камікадзе типу «Шахед», якими росіяни атакують Україну.

Нагадаємо, що вночі та вранці 20 червня безпілотники атакували нафтобази в Росії. Там сталися масштабні пожежі.