Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

Система ППО Patriot. Фото: Getty Images

Румунія подарує Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Про це йдеться на сайті Президента Румунії з посиланням на рішення засідання Вищої ради оборони країни.

Це рішення пов'язане зі значним погіршенням ситуації в Україні внаслідок постійних та масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також з регіональними наслідками цієї ситуації, що впливають, зокрема, на безпеку Румунії.

Нагадаємо, що війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї.