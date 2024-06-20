Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

20 червня 2024, 15:33

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

Система ППО Patriot. Фото: Getty Images Система ППО Patriot. Фото: Getty Images

Румунія подарує Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Про це йдеться на сайті Президента Румунії з посиланням на рішення засідання Вищої ради оборони країни.

Це рішення пов'язане зі значним погіршенням ситуації в Україні внаслідок постійних та масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також з регіональними наслідками цієї ситуації, що впливають, зокрема, на безпеку Румунії.

Нагадаємо, що війна в Україні призвела до революції на світовому ринку зброї.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Румунія
Інше
Війна Patriot ППО України

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:50
В окупованому Маріуполі працювала ППО
12:49
У Криму на мисі Чауда пролунали вибухи – у росіян здетонував боєкомплект: можливо, є поранені
12:24
Чоловік у Донецьку підірвався на протипіхотній міні
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецька. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
20:52
В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання
17:19
В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
15:59
Росіяни планують облаштувати на віллі Софії Ротару у Криму лікарню для окупантів
15:59
У Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу на відібраних у містян землях: де вона розташовуватиметься
15:29
Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у вишах окупованої Луганщини
14:57
Залізнична дорога з Маріуполя до Криму: у DeepState розповіли, чи існує вона насправді
13:37
В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
усі новини
15:55
Автобус з українцями злетів у кювет в Польщі: 8 постраждалих, серед них одна дитина
15:33
Румунія передасть Україні систему ППО Patriot
14:50
В окупованому Маріуполі працювала ППО
14:43
Під окупованим Донецьком безпілотник атакував радника Пушиліна
13:57
Росіяни вдень вдарили по селищу Розкішне: троє людей загинули, серед постраждалих — дитина
13:11
Українські війська відкинули армію РФ поблизу Олександрополя в Донецькій області – DeepState
12:54
РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу: є загиблий та постраждала
12:49
У Криму на мисі Чауда пролунали вибухи – у росіян здетонував боєкомплект: можливо, є поранені
12:24
Чоловік у Донецьку підірвався на протипіхотній міні
11:41
Прикордонники відбили атаку на Сіверському напрямку: семеро окупантів загинули
11:37
Армія РФ посилила обстріл звільнених населених пунктів Луганщини, де досі залишаються мирні жителі
10:59
Внаслідок атаки РФ на енергетику обсяги відключень світла збільшать з 11:00
10:08
Безпілотники атакували нафтобази у Росії: сталися масштабні пожежі
09:59
За добу армія РФ атакувала 16 населених пунктів Донеччини: є жертви та пошкодження
09:25
Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули люди у Торецьку та Розкішному
08:50
РФ вночі ракетами та «шахедами» масовано атакувала енергосистему України: є пошкодження на Донеччині
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецька. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
23:26
Експерт про причини захоплення Очеретиного: Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків
22:54
Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному: одна людина загинула, двоє поранені
усі новини
ВІДЕО
Жителі Маріуполі чули вибухи. Фото: телеграм-канал Маріуполь зараз В окупованому Маріуполі працювала ППО
20 червня, 14:50
Прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку. Фото: скрін з відео Прикордонники відбили атаку на Сіверському напрямку: семеро окупантів загинули
20 червня, 11:41
Масштабна пожежа на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області РФ. Фото: Baza Безпілотники атакували нафтобази у Росії: сталися масштабні пожежі
20 червня, 10:08
Бійці ЗСУ на тлі першого трофейного «танка-сараю» РФ. Фото: ОСУВ «Хортиця» Захоплення першого російського «танка-сараю» разом із екіпажем: бійці ЗСУ розповіли подробиці
19 червня, 18:38
Наслідки обстрілу Херсона Фото: ДСНС Херсонської області У Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки та лікарню
19 червня, 13:58
Зруйнований росіянами Часів Яр. Фото: скріншот з відео Який зараз має вигляд Часів Яр: кадри з дрона
19 червня, 13:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір