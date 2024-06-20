Российские военные обстреляли бригаду энергетиков в Донецкой области: есть раненый

В Донецкой области при выполнении работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Один из них – 33-летний мастер – получил ранения. Его доставили в больницу города Константиновка. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Напомним, что Россия ночью ракетами и «шахедами» массировано атаковала энергосистему Украины. В результате атаки семь энергетиков получили ранения.