Російські військові обстріляли бригаду енергетиків у Донецькій області: є поранений

У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

33-річний майстер цієї бригади зазнав поранення. Його доправили до лікарні міста Костянтинівка. Лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.

Нагадаємо, що Росія вночі ракетами та «шахедами» масовано атакувала енергосистему України. В результаті атаки семеро енергетиків отримали поранення.