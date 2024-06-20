Удар по поселку Роскошное из РСЗО «Смерч»: количество пострадавших возросло

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

Количество пострадавших в поселке Раскошное Донецкой области в результате удара кассетными боеприпасами из РСЗО «Смерч» возросло. В прокуратуре сообщили о четырех раненых.



Как отмечается, от рук ВС РФ погибли трое людей — 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.



«Еще четверо людей: мужчины 32 и 37 лет, 57-летняя женщина, а также парень 14 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие от вражеской атаки доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи», — говорится в сообщении.



В результате обстрела населенного пункта повреждены четыре дома, два автомобиля и газопровод.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ сегодня днем, 20 июня, обстреляла север Донецкой области в частности, Тогда шла речь о трех пострадавших.