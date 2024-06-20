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Удар по селищу Розкішне з РСЗВ «Смерч»: кількість постраждалих зросла

20 червня 2024, 16:59

Удар по селищу Розкішне з РСЗВ «Смерч»: кількість постраждалих зросла

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Кількість постраждалих у селищі Розкішне Донецької області внаслідок удару касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч» зросла. У прокуратурі повідомили про чотирьох поранених.

Як зазначається, від рук ЗС РФ загинули троє людей: 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 та 42 років.

«Ще четверо людей: чоловіки 32 та 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Постраждалих від ворожої атаки доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу населеного пункту пошкоджені чотири будинки, два автомобілі та газопровід.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ сьогодні вдень, 20 червня, обстріляла північ Донецької області. На той час повідомлялося про трьох постраждалих.

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