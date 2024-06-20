В Украине 40 жертв сексуального насилия получили неотложные репарации

С начала полномасштабной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 303 факта сексуального насилия в Украине. Однако правоохранители до сих пор не знают точного количества жертв. Среди пострадавших 112 мужчин и 191 женщина. Однако, по данным ООН, незарегистрированных случаев в 10-20 раз больше.



Об этом на пресс-конференции 19 июня рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.



Она отметила, что правительство продолжает расширять сеть Центров помощи спасенным. Запущен пилотный проект выплат неотложных промежуточных репараций.



Чиновница отметила о планах превратить пилотный проект в полноценную национальную программу репараций для всех пострадавших от российской агрессии.



«В наших планах не только предложить финансовую компенсацию, но и интегрировать в репарационный механизм инструменты для долгосрочной реабилитации, психологической поддержки и помощь по реинтеграции в общество», — подчеркнула она.



Сейчас по всей Украине функционируют 1084 службы помощи пострадавшим от сексуального насилия.



«По состоянию на 18 июня выплату компенсации в рамках проекта неотложных репараций получили 40 человек, и этот процесс продолжается. Уже получено 142 обращения от лиц на участие в пилотном проекте, среди которых 85 женщин, 51 мужчина и 6 детей. Также, по желанию, пострадавшие могут получить сопровождение назначенных кейс-менеджеров, которые помогают человеку получить медицинскую, правовую и социальную помощь. Обратиться за помощью могут все пострадавшие, которые подверглись тяжелым формам сексуального насилия, связанного с конфликтом в результате агрессии России против Украины, начиная с февраля 2014 года», — рассказала заместительница Генпрокурора Екатерина Левченко.