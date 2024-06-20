В Україні 40 жертв сексуального насильства отримали невідкладні репарації

З початку повномасштабної агресії РФ прокурори зафіксували 303 факти сексуального насильства в Україні. Проте правоохоронці досі не знають точної кількості жертв. Серед постраждалих 112 чоловіків та 191 жінка. Однак, за даними ООН, незареєстрованих випадків у 10-20 разів більше.



Про це на пресконференції 19 червня розповіла віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.



Вона наголосила, що уряд продовжує розширювати мережу Центрів допомоги врятованим. Запущений пілотний проєкт виплат невідкладних проміжних репарацій.



Посадовиця сказала про плани перетворити пілотний проєкт на повноцінну національну програму репарацій для всіх постраждалих від російської агресії.



«У наших планах не лише запропонувати фінансову компенсацію, а й інтегрувати в репараційний механізм інструменти для довгострокової реабілітації, психологічної підтримки та допомоги з реінтеграції у суспільство», — наголосила Стефанишина.



Наразі по всій Україні функціонують 1084 служби допомоги постраждалим від сексуального насильства.



«Станом на 18 червня виплату компенсації за проєктом невідкладних репарацій одержали 40 осіб, і цей процес триває. Вже отримано 142 звернення від осіб на участь у пілотному проєкті, серед яких 85 жінок, 51 чоловік та 6 дітей. Також за бажанням постраждалі можуть отримати супровід призначених кейс-менеджерів, які допомагають отримати медичну, правову та соціальну допомогу. Звернутися за допомогою можуть усі постраждалі, які зазнали тяжких форм сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з лютого 2014 року», — розповіла заступниця генпрокурора Катерина Левченко.