США подтвердили, что ракеты Patriot и NASAMS будут поставлять Украине в первую очередь

США решили изменить приоритеты поставок вооружений иностранным государствам и поставлять ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS в первую очередь Украине. Эту информацию подтвердил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Washingtonpost.



Администрация Байдена «приняла трудное, но необходимое решение», заявили в Белом доме.



«Мы, конечно, проинформировали все пострадавшие страны о том, что предпринимаем этот экстраординарный шаг, и прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму любые негативные последствия», — сказал Кирби.



Он добавил, что, когда союзникам США сообщили, что их поставки будут задержаны, «мы получили широкую поддержку… потому что они знают, насколько серьезна эта потребность в Украине».