В Дружковку отправили очередной комплект медицинского оборудования от города-побратима из США

Жители американского города-побратима отправили в Дружковку очередную партию медицинского оборудования. Фото: Ridgefield Responds/Facebook

Очередной контейнер с медицинским оборудованием отправлен в Дружковку Донецкой области от жителей города-побратима Риджфилд, штат Коннектикут (США). Об этом сообщается на официальной странице Ridgefield Responds в Facebook.

«Еще один контейнер с медицинским оборудованием на пути в Украину!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не было даже официального объявления о сборе пожертвований — люди просто продолжали приносить ходунки, инвалидные коляски, костыли, медицинские кровати, средства для ухода за ранеными и многое другое.

«Как только контейнер прибудет в Украину, наши партнеры — Ukraine Aid International (UAI) — доставят его в больницу в Дружковке, наш город-побратим, а также в главную областную больницу в Краматорске, примерно в 13 милях к северу от Дружковки. Часть оборудования отправится в полевые госпитали вблизи линии фронта», — заявили в Ridgefield Responds.

Ранее сообщалось, что благодаря пожертвованиям жителей города-побратима Риджфилда в штате Коннектикут, США, для нужд дружковчан было собрано немало вещей.

15 ноября 2023 года команда Ukraine Aid International передала жителям Дружковской громады очередную партию благотворительной помощи от жителей города-побратима Риджфилда.

В конце ноября прошлого года дружковские школьники получили от друзей США хромбуки и канцелярские наборы. А в феврале 2024 года на благотворительном концерте местного хорового коллектива в американском городе Риджфилд были раскуплены все билеты. Благодаря этому удалось собрать в помощь жителям Дружковки 9 тысяч долларов.

Меморандум об установлении между городами отношений городов-побратимов был подписан в мае 2023 года.

В городе Риджфилд проживает 25 тысяч человек. В Дружковке Донецкой области до полномасштабного вторжения России в Украину проживало около 67 тысяч человек.