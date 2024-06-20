США підтвердили, що ракети Patriot і NASAMS постачатимуть насамперед Україні

США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам та постачати ракети для систем ППО Patriot та NASAMS насамперед Україні. Цю інформацію підтвердив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, – повідомляє Washingtonpost.



Адміністрація Байдена «ухвалила важке, але необхідне рішення», – заявили в Білому домі.



«Ми, звісно, поінформували всі постраждалі країни про те, що робимо цей екстраординарний крок і докладаємо всіх зусиль, щоб звести до мінімуму будь-які негативні наслідки», — сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.



Він додав, що коли союзникам США повідомили, що їх постачання буде затримано, «ми отримали широку підтримку…, тому що вони знають, яка серйозна ця потреба в Україні».