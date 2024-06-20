Путин заявил, что не выведет войска из Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от украинских территорий, которые захватили оккупационные войска в обмен на мир.



«Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не случится», — заявил Путин журналистам во время поездки во Вьетнам.



Он, как и ранее утверждает, что представители украинской власти заинтересованы в продолжении войны, ведь Россия настаивает эта власть — нелегитимна.



Также он прокомментировал мирный саммит, который прошел в Швейцарии — по итогам мероприятия 84 участника подписали совместное коммюнике. Путин же в свою очередь перечислил свои так называемые «мирные» условия, среди которых — окончательная оккупация четырех юго-восточных областей Украины.



«Реакция Запада на мирные инициативы была ожидаемой. Но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта. Нигилизм в отношении мирных предложений Москвы не будет длиться вечно», — заявил Путин.