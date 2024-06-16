Зеленский рассказал, когда состоится второй саммит мира

По словам Зеленского, второй саммит мира буде скоро. Фото: ОП

На этих выходных проходит Глобальный саммит мира-2024 в Швейцарии, Украина уже готовится ко второму саммиту, который должен состояться в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка будет занимать месяцы, не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным — откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит к завершению войны и справедливого и длительного мира», — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что есть страны, которые отметили свой интерес принять второй саммит мира у себя, поэтому Украина уже начала обсуждать этот вопрос.



«Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет иметь действительно глобальное значение. Я благодарен всем, кто помогает», — резюмировал глава.





Ранее мы писали, что 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, в котором принимает участие 101 государство мира, включая международные организации.



Во время Саммита участники обсудили три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.



Стал известен полный текст коммюнике Саммита мира — основные тезисы:



1) Украина и МАГАТЭ должны контролировать оккупированную Россией ЗАЭС.



2) Продовольственная безопасность должна предусматривать безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей.



3) Все военнопленные должны быть освобождены путем обмена всех на всех. Также Россия должна вернуть домой депортированных из Украины детей и незаконно задержанных гражданских лиц.



Кроме того, стало известно, какие страны подписали совместное коммюнике по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии