Зеленский рассказал, когда состоится второй саммит мира

На этих выходных проходит Глобальный саммит мира-2024 в Швейцарии, Украина уже готовится ко второму саммиту, который должен состояться в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка будет занимать месяцы, не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным — откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит к завершению войны и справедливого и длительного мира», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что есть страны, которые отметили свой интерес принять второй саммит мира у себя, поэтому Украина уже начала обсуждать этот вопрос.
«Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет иметь действительно глобальное значение. Я благодарен всем, кто помогает», — резюмировал глава.
Ранее мы писали, что 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, в котором принимает участие 101 государство мира, включая международные организации.
Во время Саммита участники обсудили три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.
Стал известен полный текст коммюнике Саммита мира — основные тезисы:
1) Украина и МАГАТЭ должны контролировать оккупированную Россией ЗАЭС.
2) Продовольственная безопасность должна предусматривать безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей.
3) Все военнопленные должны быть освобождены путем обмена всех на всех. Также Россия должна вернуть домой депортированных из Украины детей и незаконно задержанных гражданских лиц.
Кроме того, стало известно, какие страны подписали совместное коммюнике по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии
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